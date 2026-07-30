'DA ZAUVEK PREKINEMO NJIHOVE SNOVE KAKO ĆE DA SRUŠE SRBIJU' Vučić se obratio građanima pred istorijske izbore

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti snažnom porukom na svom Instagram nalogu, pozvavši građane na jedinstvo u odbrani stabilnosti i budućnosti države od onih koji pokušavaju da je zaustave i uruše.

- Molim narod za podršku da zauvek prekinemo njihove snove kako će da sruše Srbiju - napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Vučić je naglasio da je sloga naroda jedini bedem protiv destruktivnih namera blokadera, poručivši da odbrana državnih interesa i napredak Srbije nemaju alternativu.

Autor: Iva Besarabić