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'DA ZAUVEK PREKINEMO NJIHOVE SNOVE KAKO ĆE DA SRUŠE SRBIJU' Vučić se obratio građanima pred istorijske izbore

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/avucic ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti snažnom porukom na svom Instagram nalogu, pozvavši građane na jedinstvo u odbrani stabilnosti i budućnosti države od onih koji pokušavaju da je zaustave i uruše.

- Molim narod za podršku da zauvek prekinemo njihove snove kako će da sruše Srbiju - napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Vučić je naglasio da je sloga naroda jedini bedem protiv destruktivnih namera blokadera, poručivši da odbrana državnih interesa i napredak Srbije nemaju alternativu.

Autor: Iva Besarabić

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