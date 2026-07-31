'MIR, NAPREDAK I DA BUDEMO UJEDINJENI' Ovo su Vučićevi prioriteti u godinama koje dolaze, predsednik se oglasio i objasnio koji je jedini put ka novim pobedama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti snažnom porukom na svom Instagram nalogu, naglasivši da su sloga, mir i jedinstvo jedini pravi put za budućnost i dalji razvoj naše zemlje.

- Mi hoćemo da budemo ujedinjeni. Mi nećemo da se svađamo. Ujedinjena Srbija pobeđuje - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu i dodao: "Mi ne želimo sukobe i svađe, mi želimo mir, napredak i da budemo ujedinjeni."

Inače, predsednik Vučić će danas i sutra boraviti na jugoistoku Srbije. On će danas u opštini Knjaževac obići mobilnu ambulantu u selu Vasilj i posetiti čuvenu manifestaciju "Belmužijada" u Svrljigu, dok će sutra obići poljoprivredno i seosko-turističko gazdinstvo u Babušnici.

Autor: Iva Besarabić