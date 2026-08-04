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'SVAKO SE KREĆE U KRUGU SOPSTVENE POKVARENOSTI' Brnabić zakucala blokadere: Ponovo narativ koji vodi ka tome da neće priznati rezultate izbora ako izgube

Izvor: Pink.rs, Foto: TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na medijsku pripremu blokadera da ne priznaju rezultate izbora ako na istima izgube.

"Evo ga ponovo narativ koji, u konačnici, vodi ka tome da blokaderi (ovi ili oni - i jedni i drugi su isti) neće priznati rezultate izbora. Odnosno, da budemo precizni - da će priznati ako pobede, a da iste te izbore, pod istim tim uslovima, neće priznati ako izgube. Ako pobede - sve super. Ako izgube - izbori su pokradeni, pozivamo na građanske sukobe. To je ta blokaderska logika - ili ćemo biti na vlasti, ili će Srbija biti kažnjena."

"Sada nas optužuju da ćemo pokrasti izbore tako što smo u periodu od 2020. do 2025. godine dodelili oko 130.000 državljanstava. Koliko je ovo bizarno i podmuklo najbolje govori samo jedan podatak - za ovo nas optužuju ljudi koji su u ekvivalentnom periodu dok su bili na vlasti (2007. do 2012. godina) dodelili oko 213.000 državljanstava! Valjda se svako kreće u krugu sopstvene pokvarenosti, pa kako su oni tada planirali izborne krađe, tako misle da mi to danas radimo. Ne, ne radimo. Zato imamo transparentne podatke, za razliku od njih koji nisu imali ni jedinstveni birački spisak i zato nismo delili državljanstva šakom i kapom kako su oni tada radili."

"I još jedan podatak, samo da ljudi vide sa kim mi imamo posla. Sećate se da su 2008. godine u Srbiji održani i predsednički i parlamentarni izbori? Tada je, na predsedničkim izborima, pobedio Boris Tadić sa 50,31% dobijenih glasova, dok je njegov protivkandidat Tomislav Nikolić dobio 47,97% glasova. Dakle, apsolutno egal. Razlika je bila nekih 107.000 glasova u korist Tadića. Nijanse su odličivale. Da li znate koliko su samo 2007. i 2008. godine, pred izbore, državljanstava dodelili ovi iz bivše vlasti koji su danas zabrinuti zbog državljanstava? Blizu 107.000 u samo dve godine pred izbore! Ti i takvi nama danas drže slovo o krađi izbora preko dodele državljanstava! Majstori krađe i prevare," navela je Brnabić.

Autor: Iva Besarabić

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