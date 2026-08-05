Stevandić: Zajedništvo, snaga i odlučnost garant opstanka srpskog naroda

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je u objavi na društvenoj mreži X da su zajedništvo, snaga i odlučnost ključni preduslovi za opstanak srpskog naroda.

„Naše zajedništvo, snaga i odlučnost su garancija opstanka našeg naroda. Slavićemo buduće ekonomske uspehe i geopolitičku snagu, ali ćemo sačuvati dostojanstvo i samopoštovanje kao nikada pre. Srpske žrtve to zaslužuju“, napisao je Stevandić.

On je istakao da su nacionalno jedinstvo, očuvanje dostojanstva i samopoštovanja temelj opstanka i razvoja, uz očekivanje da će budući ekonomski uspesi i jačanje geopolitičkog položaja doprineti stabilnosti i napretku. U svojoj poruci posebno je naglasio da sećanje na srpske žrtve predstavlja trajnu obavezu i vrednost koju treba čuvati.

Наше заједништво, снага и одлучност су гаранција опстанка нашег народа. Славићемо будуће економске успјехе и геополитичку снагу, али ћемо сачувати достојанство и самопоштовање као никада прије. Српске жртве то заслужују. pic.twitter.com/ft3zaEKc4B — Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) 04. август 2026.

Autor: D.B.