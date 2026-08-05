'BAŠ IH JE BILO BRIGA!' Vučić: Meni su kao predsedniku Srbije zabranili da odem u Jasenovac, a znaju da je moja porodica žrtva ustaškog terora

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, govoreći u Mrkonjić Gradu na odavanju pošte žrtvama zločinačke akcije "Oluja", podsetio je da su njemu, kao predsedniku Srbije, zabranili da ode u Jasenovac, a znaju da je njegova porodica žrtva ustaškog terora.

"Meni su sada, pre nekoliko godina, kao predsedniku Srbije, zabranili da odem u Jasenovac. Znaju da je moja porodica žrtva ustaškog terora, i baš ih je bilo briga. I ne brinem za to, znao sam ja da su oni beskrupulozni, znao sam da njihovoj bestijalnosti kraja nema, ali nisam se nadao da će to u tišini da prođe, u Evropi, u svetu, i da će svi da se prave blesavi i da ćute na to", rekao je Vučić u Mrkonjić Gradu i dodao:



"Zamislite: predsednik, potomak žrtava, ne sme da poseti najstrašniji koncentracioni kamp iz Drugog svetskog rata. Nisam tu u pitanju ja, tu je u pitanju istina o Jasenovcu".

Autor: D.B.