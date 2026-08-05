AKTUELNO

Politika

'BAŠ IH JE BILO BRIGA!' Vučić: Meni su kao predsedniku Srbije zabranili da odem u Jasenovac, a znaju da je moja porodica žrtva ustaškog terora

Izvor: Kurir, Foto: FOTO SRNA/ NEMANJA VUKOJEVIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, govoreći u Mrkonjić Gradu na odavanju pošte žrtvama zločinačke akcije "Oluja", podsetio je da su njemu, kao predsedniku Srbije, zabranili da ode u Jasenovac, a znaju da je njegova porodica žrtva ustaškog terora.

"Meni su sada, pre nekoliko godina, kao predsedniku Srbije, zabranili da odem u Jasenovac. Znaju da je moja porodica žrtva ustaškog terora, i baš ih je bilo briga. I ne brinem za to, znao sam ja da su oni beskrupulozni, znao sam da njihovoj bestijalnosti kraja nema, ali nisam se nadao da će to u tišini da prođe, u Evropi, u svetu, i da će svi da se prave blesavi i da ćute na to", rekao je Vučić u Mrkonjić Gradu i dodao:


"Zamislite: predsednik, potomak žrtava, ne sme da poseti najstrašniji koncentracioni kamp iz Drugog svetskog rata. Nisam tu u pitanju ja, tu je u pitanju istina o Jasenovcu".

Autor: D.B.

#Aleksandar Vučić

#Jasenovac

#Srbija

#Teror

#žrtva

POVEZANE VESTI

Politika

Sram vas bilo! Hrvatski policajci zabranili ministru Milićeviću da položi cveće i zapali sveću na spomenik žrtvama ustaškog logora Jasenovac!

Politika

'VUČIĆ JE SAČUVAO USPOMENU NA NEVINO STRADALE' Glišić: Crna Gora je postala kolonizovana država, nad kojom je Hrvatska preuzela komandovanje! (VIDEO)

Politika

'JA NISAM SRBIJANAC, IMA DA NAS ZOVETE SRBI' Vučić: Nemojte da nam izmišljate imena, da ne bismo mi vama počeli

Politika

NEĆU DA ĆUTIM! Vučić: Hoću da upozorim srpski narod, ako se isto budemo ponašali i na iste prevare nasedali

Politika

SPECIJALNA EMISIJA POVODOM OBELEŽAVANJA 'OLUJE' NA TV PINK! Lakić: Za pravdu je kasno, ali za nas kao narod nije kasno, da uvežemo taj čvor naše isto

Politika

'POSLEDNJI PUT VAM SE OBRAĆAM KAO PREDSEDNIK SRBIJE' Moćan govor Vučića u Mrkonjić Gradu na Danu sećanja: Oluje više nikad neće biti ma ko god bio s d