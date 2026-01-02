Zbog Barona Trampa izbio skandal za Novu godinu: Melanija morala da interveniše, pala ozbiljna upozorenja (FOTO)

Članovi kluba Mar-a-Lago upozoreni su da mogu izgubiti članstvo ako bez dozvole fotografišu Barona Trampa tokom boravka s porodicom.

Članovi ekskluzivnog kluba Mar-a-Lago na Floridi na dočeku Nove godine navodno su dobili upozorenje da bi mogli izgubiti članstvo ako fotografišu sina američkog predsednika, 19-godišnjeg Barona Trampa, bez dozvole porodice.

Upozorenje je usledilo nakon što su manekenke Valerija Sokolova i Abla Sofi tokom božićnih praznika fotografisale Barona dok je boravio u klubu s porodicom.

Melanija Tramp insistirala na privatnosti

Izvori bliski Mar-a-Lagu navode da je prva dama, Melanija Tramp, jasno stavila do znanja da je privatnost njenog sina prioritet. Gosti koji bi prekršili pravilo i snimali Barona bez dozvole mogli bi se suočiti s ozbiljnim posledicama, uključujući trajnu zabranu ulaska u klub.

"Poruka je bila nedvosmislena, bez kamera i bez deljenja informacija. Porodični trenuci moraju ostati daleko od javnosti", rekao je jedan izvor.

Povučeno ponašanje tokom praznika

Tokom prazničnih i novogodišnjih događaja, Baron Tramp je navodno bio tih i povučen, krećući se pored oca bez veće interakcije s ostalim gostima. Svedoci navode da je bio odeven u tamno odelo i ponašao se uzdržano, slično kao i prethodnih godina.

Najmlađi Tramp je poslednjih meseci retko viđen u javnosti. Nakon što je njegov otac ponovo preuzeo predsedničku funkciju, Baron se dodatno povukao iz medijske pažnje. Poslednji put primećen je na inauguraciji, gde ga je Donald Tramp pohvalio zbog uloge u privlačenju mlađih birača tokom kampanje.

Studije i poslovni angažmani

Baron, visok oko 206 centimetara, studira na Univerzitetu New York (NYU), a deo obrazovanja nastavlja i u Vašingtonu, prema američkim medijima. Izvori dodaju da se sve više posvećuje vlastitim poslovnim projektima, posebno u oblasti tehnologije, i već održava sastanke sa potencijalnim partnerima.

