Otkriven uzrok smrti Brižit Bardo: Tik pred sahranu njen suprug rekao od čega je preminula

Komemoracija i ispraćaj Brižit Bardo počela je u 10 sati, a ubrzo potom njen suprug otkrio je uzrok smrti legendarne glumice.

Legendarna glumica biće sahranjena danas u 11 sati u letovalištu Sen Trope na Francuskoj rivijeri, auzrok smrti Brižit Bardo, otkrio je njen ožalošćeni suprug baš uoči sahrane.

Poslednje operacije i borba s rakom

Ikonična francuska filmska zvezda podvrgnuta je dvema velikim operacijama u poslednjim nedeljama života, pre nego što je prošlog meseca preminula u 91. godini. Njen suprug, Bernar d’Ormal, rekao je za magazin Pari Mač da je njegova supruga, s kojom je bila u braku 30 godina, imala dve operacije zbog dijagnoze raka.

Autor: A.A.