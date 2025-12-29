AKTUELNO

Showbiz

Brižit Bardo biće sahranjena prve nedelje iduće godine: Objavljene zvanične informacije o ispraćaju filmske dive

Izvor: tanjug, Foto: Tanjug AP/Jacques Brinon ||

Sahrana francuske glumice Brižit Bardo, koja je preminula juče u 91. godini, biće održana 7. januara u Sen Tropeu, saopšteno je iz njene Fondacije.

Sahrani će prethoditi služba u crkvi Uspenja bogorodice u tom lučkom gradu, u prisustvu porodice i uskog kruga ljudi, preneo je Figaro.

Foto: Tanjug AP/Jacques Brinon

Iako su neki mediji preneli da će slavna glumica biti sahranjena na gradskom groblju, Fondacija nije navela preciznu lokaciju. Ceremonija u crkvi biće prenošena preko velikih ekrana na ulicama i na centralnom trgu Sen Tropea.

Nakon sahrane, planirano je odavanje počasti filmskoj divi koje će biti otvoreno za sve građane ovog mesta i njene poštovaoce, navedeno je iz Fondacije Brižit Bardo.

Foto: Tanjug AP/Tanjug AP/Carl Duyck

Bardo je preminula u 91. godini, objavila je juče ova Fondacija.

Kako je preneo TV BFM, preminula je glumica koja je imala najprepoznatljivije inicijale u istoriji kinematografije - poznata i kao "BB", koja je otelotvorivala žensku emancipaciju i seksualnu slobodu u francuskoj kinematografiji od 1950-ih do 1970-ih, pre nego što je postala pionir u borbi protiv okrutnosti prema životinjama.

Autor: D.T.

#Brižit Bardo

#Sahrana

POVEZANE VESTI

Svet

OBOŽAVAOCI ODAJU POČAST BRIŽIT BARDO: Ostavljaju ceo dan bukete cveća ispred njene vile u Sen Tropeu

Showbiz

Promenila je istoriju kinematografije: Brižit Bardo počela je da glumi sa 18 godina, njenoj lepoti se divio ceo svet, a evo šta je radila kada se povu

Domaći

Brižit Bardo pred smrt otkrila tajnu koju je ceo život nosila: Ovako su tekli poslednji dani filmske dive

Svet

Makron o smrti Brižit Bardo: Oplakujemo legendu veka

Showbiz

Evo gde će biti sahranjena Brižit Bardon: Isplivali svi detalji iz porodičnog doma

Showbiz

Tuga do neba: Umrla Brižit Bardo