Brižit Bardo biće sahranjena prve nedelje iduće godine: Objavljene zvanične informacije o ispraćaju filmske dive

Sahrana francuske glumice Brižit Bardo, koja je preminula juče u 91. godini, biće održana 7. januara u Sen Tropeu, saopšteno je iz njene Fondacije.

Sahrani će prethoditi služba u crkvi Uspenja bogorodice u tom lučkom gradu, u prisustvu porodice i uskog kruga ljudi, preneo je Figaro.

Iako su neki mediji preneli da će slavna glumica biti sahranjena na gradskom groblju, Fondacija nije navela preciznu lokaciju. Ceremonija u crkvi biće prenošena preko velikih ekrana na ulicama i na centralnom trgu Sen Tropea.

Nakon sahrane, planirano je odavanje počasti filmskoj divi koje će biti otvoreno za sve građane ovog mesta i njene poštovaoce, navedeno je iz Fondacije Brižit Bardo.

Bardo je preminula u 91. godini, objavila je juče ova Fondacija.

Kako je preneo TV BFM, preminula je glumica koja je imala najprepoznatljivije inicijale u istoriji kinematografije - poznata i kao "BB", koja je otelotvorivala žensku emancipaciju i seksualnu slobodu u francuskoj kinematografiji od 1950-ih do 1970-ih, pre nego što je postala pionir u borbi protiv okrutnosti prema životinjama.

Autor: D.T.