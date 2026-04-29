DA NIJE BILO NAS, GOVORILI BISTE FRANCUSKI: Kralj Čarls 'pecnuo' Amerikance, publika pala u TRANS - Svi gledali Trampovu reakciju (VIDEO)

Britanski kralj Čarls III je sinoć oduševio publiku u Beloj kući svojom zdravicom, a snimak njegovog govora postao je viralan na društvenim mrežama.

Američki predsednik Donald Tramp i prva dama SAD Melanija Tramp ugostili su ga na svečanoj večeri povodom 250. godišnjice nezavisnosti Amerike od britanske vlasti.

Ovo je bila prva poseta britanskog monarha u poslednje dve decenije.

Kralj Čarls nazvao je svečanu večeru "značajnim poboljšanjem u odnosu na Bostonsku čajanku" i skrenuo pažnju na predsednikove "renovacije" Istočnog krila Bele kuće, koje više ne postoji.

- Žao mi je što moram da kažem da smo mi Britanci, naravno, napravili svoj mali pokušaj renoviranja Bele kuće 1814. godine - našalio se kralj, prema pisanju Dejli mejla.

24. avgusta 1814. godine, britanske snage pod komandom general-majora Roberta Rosa okupirale su Vašington i spalile Belu kuću (tada poznatu kao Državna kuća). Britanske trupe su spalile zgradu - zajedno sa Kapitolom i drugim zgradama - kao odmazdu za američki napad na Jork, Ontario.

Čarls se svrnuo na Trampovu nedavnu izjavu da bi evropske zemlje govorile nemački jezik da nije bilo SAD.

- Usuđujem se reći da biste, da nije bilo nas, govorili francuski - rekao je kralj Čarls, izazivajući smeh predsednika i njegovih gostiju.

Zatim je otkrio šta je doneo na poklon Trampu - veliko zlatno zvono koje je visilo sa komandnog tornja HMS Tramp, podmornice Kraljevske mornarice koja se borila u bici za Pacifik u Drugom svetskom ratu.

- Neka ovo bude svedočanstvo naše zajedničke istorije i naše svetle budućnosti. A ako ikada zatreba da nas kontaktirate, samo pozvonite - našalio se monarh.

Tramp je pohvalio kraljev govor američkom Kongresu tokom večere.

- Održao je sjajan govor, bio sam veoma ljubomoran. Želim da čestitam Čarlsu na fantastičnom govoru koji je danas održao Kongresu. Naterao je demokrate da ustanu. Nikada nisam bio u stanju to da uradim - rekao je američki predsednik, prema pisanju Dejli mejla.

Autor: Iva Besarabić

