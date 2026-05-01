Javnost zabrinuta zbog otečenih prstiju kralja Čarlsa: Čuveni doktor otkrio na koji zdravstveni problem ukazuje ovo stanje

Zabrinutost za zdravljekralja Čarlsa III ponovo je u fokusu javnosti nakon što su se pojavile fotografije sa njegove nedavne posete Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom svečanog prijema u Vašingtonu, popularno nazvanog "baštenska zabava", britanski monarh viđen je u opuštenom raspoloženju, kako uživa u piću i razgovoru sa gostima.

Ipak, pažnju javnosti privukao je jedan detalj koji već godinama izaziva interesovanje - njegovi izrazito uvećani prsti. Fotografije kralja Čarlsa izbliza dodatno su podgrejale spekulacije, a britanski mediji već duže vreme prate ovu pojavu.

Prema rečima stručnjaka, ovakav izgled prstiju mogao bi ukazivati na određene zdravstvene promene. Biomedicinski naučnik dr Garet Naj izneo je svoje mišljenje i objasnio da bi najverovatnije objašnjenje moglo biti stanje poznato kao daktilitis.

"Posmatrajući hroničnu prirodu otoka na prstima kralja Čarlsa, najverovatnije je reč o daktilitisu. To je tipičan znak inflamatornih stanja, poput psorijatičnog artritisa. Za razliku od osteoartritisa, koji se javlja sa godinama i pogađa pojedinačne zglobove, daktilitis izaziva ravnomerno oticanje celog prsta usled upale tetiva", objašnjava dr Naj.

On dodaje da dugotrajno prisustvo ovog stanja može dovesti do trajnog zadebljanja tkiva, zbog čega prsti ostaju uvećani, čak i kada osoba deluje aktivno i u dobrom opštem zdravstvenom stanju.

Opterećenje kardiovaskularnog sistema i bubrega

Iako se na prvi pogled može činiti zabrinjavajuće, stručnjak naglašava da ovakve promene nisu nužno opasne. Međutim, u starijem životnom dobu mogu ukazivati i na šire zdravstvene faktore, poput opterećenja kardiovaskularnog sistema ili bubrega. Takođe, oticanje može biti i nuspojava određenih lekova, posebno onih koji se koriste za regulaciju krvnog pritiska.

Dodatno, način života i obaveze koje kralj Čarls ima kao monarh - dugotrajno stajanje, česta putovanja i gust raspored - mogu doprineti zadržavanju tečnosti u telu, što se najčešće manifestuje u donjim ekstremitetima.

Stručnjaci ipak ističu da, iako daktilitis ostaje najverovatnije objašnjenje, u retkim slučajevima može biti povezan i sa drugim stanjima, poput ankilozirajućeg spondilitisa ili sarkoidoze, ali za takve dijagnoze obično postoje i dodatni simptomi.

