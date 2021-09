NOVI DETALJI STRAŠNOG POŽARA U TETOVU - Raste broj žrtava, najavljena istraga: Navodno bilo grešaka tokom gradnje

Najmanje 15 osoba stradalo je u požaru koji je noćas zahvatio improvizovanu kovid bolnicu u centru Tetova.

Portal Telma navodi da je pokrenuta istraga požara koji je gasilo sedam vatrogasnih vozila sa 30 policajaca.

Initial photos from the scene of the fire at the modular hospital in #Tetovo are in support of fears that there are victims in the fire. Images taken by local media show dead bodies covered in sheets. So far, the number of victims is unknown.#NorthMacedonia pic.twitter.com/IrgfTJ12Py — Abdylvehab (@abdylvehab) 08. септембар 2021.

Vatra je uništila sve pred sobom, čak i metalne cevi za vodovod, kao i jedno vozilo udaljeno nekoliko metara od bolnice. Na licu mesta je bio i ministar zdravlja Makedonije Venko Filipče koji je izrazio saučešće porodicama žrtava.

"Ovo je veoma tužan dan", rekao je Filipče i dodao da je nekoliko pacijenata hitno prebačeno u bolnicu u Skoplju. Filipče je požar opisao kao "strašnu nesreću", ne navodeći detalje.

Horrendous fire in Tetovo, N. Macedonia. Many casualties reported. No verified casualties and injured numbers. #fire #tetovo pic.twitter.com/yvuN4NfqZV — Besian Rustemi (@Besirustemi) 08. септембар 2021.

Povodom nesreće oglasio se i makedonski premijer Zoran Zaev koji je rekao da je uzrok požara eksplozija i da je u toku istraga. On je konstatovao da je požar ugašen, ali da su sa njim ugašeni i mnogi životi.

Zaev n je na svom Fejsbuku izrazio saučešće porodicama žrtava i poručio da je pokrenuta istraga.

Privremena bolnica je izgrađena nedavno kako bi se u njoj zbrinjavali ljudi sa težim simptomima koronavirusa. Makedonski mediji prenose da su još tokom izgradnje prijavljene neke nepravilnosti.

A few moments ago there was an explosion at the modular #Covid_19 hospital in City of #Tetovo, #NorthMacedonia



There are also reports of casualties on patients and medical staff. The modular hospital was completely burnt down, while the fire is still active in some parts.. pic.twitter.com/bRicvLcMSB — Abdylvehab (@abdylvehab) 08. септембар 2021.

Kako prenosi makedonski portal Alsat na albanskom jeziku, prijavljene greške navodno su se odnosile na neke infrastrukturne radove, za koje je kompanija koja je izvodila grđevinske radove rekla da će ih ispraviti.

