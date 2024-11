OČEKUJEMO DA BALIJAGIĆ POKUŠA PROBOJ I TO ĆE BITI KRAJ POTRAGE: Stručnjaci znaju koji će korak biti presudan u poteri za dvostrukim ubicom!

Potera za Alijom Balijagićem (64), koji je u bekstvu od 25. oktobra nakon što je u selu Sokolac kod Bijelog Polja ubio dve osobe, i dalje ne daje rezultate, zbog čega se strah i neizvesnost šire regionom. Meštani sve više iskazuju svoju zabrinutost zbog toga što potraga ovoliko dugo traje, a posebno ih brine što ima mnogo praznih kuća, šuma i pećina, pa je teško locirati begunca.

Prema rečima stručnih analitičara, Alija Balijagić nema mobilni telefon kako bi ga bilo lakše locirati, pa sav posao obavljaju naše službe bezbednosti.

Božidar Spasić, bivši obaveštajac i profesor Ilija Kajtez kriminolog i sociolog izneli su da postoji mogućnost da će Balijagić pokušati da pređe na neku treću teritoriju i tako biti odmah uhvaćen. Kako su istakli, sada se samo čeka jedan njegov pogrešan korak da se potraga privede kraju.

- On će vrlo verovatno vrlo brzo pokušati proboj sa naše teritorije i to će biti kraj operacije - ocenio je Božidar Spasić.

Bivši obaveštajac dodaje da ga ne iznenađuje što potraga za Balijagićem traje ovako dugo.

- Ona se ispravno vodi, postavljena su dva prstena u selima gde se on krije. Treba sačekati da napravi neku grešku. Postavlja se pitanje da li postoji mogućnost da probije kordon i da se premesti na neku treću teritoriju, što bi bilo opasno. Građani su s pravom zabrinuti, ali srpska policija radi svoj posao, jedino je problem što mi ne znamo gde je - kaže Spasić.

Spasić: Da je islamista, bežao bi prema Novom Pazaru i Sjenici

Spasić se osvrnuo i na indicije da je Balijagić u zatvoru postao radikalni islamista.

- Moja pretpostavka je da bi u tom slučaju bežao ka Novom Pazaru i Sjenici, jer tamo ima tih vehabija i pristalica radikalnog islamizma - kaže Spasić.

Profesor Ilija Kajtez napominje da ne sme "cela vojska da jurne na njega", kako to meštani možda očekuju, jer može da se desi da bi tako neko nastradao.

- On je naoružan i opasan i ne sme da se napadne frontalno, da ne bi nekoga ubio. Visok je stepen bezbednosti i sada se ide na igru iscrpljivanja. Iako u tim godinama, on je očeličen u zatvoru, to je jedan vuk samotnjak i mi pretpostavljamo da se on neće sam predati. Sada se uživeo u tu ulogu hajduka i odmetnika - objašnjava Kajtez i ističe da se postavlja pitanje i kako Balijagić sada izgleda s obzirom na to da je proveo dug vremenski period u divljini i u neadekvatnim životnim uslovima.



Autor: Jovana Nerić