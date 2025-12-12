PANIČNO JE DOZIVALA POMOĆ, ONDA JE UBICA STIGAO I PUCAO JOJ U GLAVU: Osumnjičenom za Aldinino ubistvo određen pritvor

Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, predložilo je produženje pritvora za još dva meseca osumnjičenom Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara.

On se sumnjiči da je počinio krivično delo "Teško ubistvo ženske osobe" iz člana 166a, stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u sticaju sa krivičnim delom "Neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje".

Podsetimo, njemu je određen jednomesečni pritvor, počev od 16. novembra u 18.45 časova, kada je lišen slobode nakon što je 45 minuta ranije iz pištolja usmrtio Aldinu Jahić (32) iz Kalesije. Sa nesrećnom devojkom bio je u vezi nepuna tri meseca.

Na teret mu se stavlja da je tada na autobuskoj stanici u Mostaru, na Trgu Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno ilegalno nabavio pištolj koji je neovlašćeno posedovao, ispred fitnes centra sačekao oštećenu Jahić koja je tu trenirala.

Tu joj je prišao i više puta je udario u predelu glave i grudi, od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe, da bi u jednom trenutku izvadio pištolj.

– Oštećena je, zbog straha za sopstveni život, potrčala u pravcu hotela "T..", Trg Ivana Krndelja bb u Mostaru, plašeći se za svoju bezbednost, prolaznicima u panici govorila da pozovu policiju jer je muškarac prati i preti joj pištoljem. Potom je ušla u restoran "B.." i mobilnim telefonom pozvala policiju, za koje vreme je osumnjičeni došao i pronašao je u toaletu, dok je ona ponovo pokušavala da pozove pomoć. Tada joj je prišao i pucajući iz pištolja u pravcu glave naneo smrtonosne povrede od kojih je preminula na licu mesta – naveli su iz Tužilaštva HNK.

Ročište na kojem će biti razmatran predlog za produženje pritvora Kalajdžiću zakazano je u Kantonalnom sudu u Mostaru za ponedeljak, 15. decembar, sa početkom u 12 časova.

Autor: Iva Besarabić