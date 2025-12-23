Dodik: Isticanje ustaškog pozdrava pokazuje da Hrvatska gaji mržnju prema Srbima

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je da isticanje transparenta s ustaškim pozdravom "Za dom spremni" na fudbalskoj utakmici, kao i izostanak osude tog čina, pokazuje da Hrvatska nije izašla iz vrtloga mržnje prema Srbima, dodajući da oni koji taj poklič propagiraju "ispisuju sebe iz civilizacije i upisuju u varvarstvo"

Dodik je u objavi na društvenoj mreži X istakao da je veličanje ustaštva, kao produkta nacističke ideologije, za svaku osudu, a da ćutanje hrvatskih zvaničnika predstavlja saučesništvo.

Od tog pokliča, uz koji su ubijene stotine hiljada Srba, Jevreja, Roma i drugih, ježi se civilizovani svet. Oni koji ga propagiraju ispisali su sebe iz civilizacije i upisali u varvarstvo, naveo je Dodik u objavi.

Na fudbalskom stadionu Maksimir u Zagrebu, navijačka grupa Bed Blu Bojs nedavno je istakla transparent sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni", a nakon toga i poruku zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, na kojoj je pisalo "Šta ćemo sad gradonačelniče?".

To je bio odgovor Bed Blu Bojsa na Tomaševićevu najavu da neće dozvoliti koncerte u gradskim prostorima hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona, koji je poznat po propagiranju ustaštva, ako se na njima bude uzvikivalo "Za dom spremni".