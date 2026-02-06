KNEŽEVIĆ PORUČIO MEDENICI: KRALJU, DA TE ZAMOLIM... Nemoj skidat gaće, nisi bot!

Odbegli Miloš Medenica se još jednom, "obratio" vrhu crnogorske države.

I ovog puta Miloš Medenica se obraća, pre svega direktoru policije Crne Gore Lazaru Šćepanoviću.

Pomenuti video objavljen je sinoć, nakon gostovanja Šćepanovića u jednoj TV emisiji.

- Velika podrška za direktora policije Lazara Šćepanovića u emisiji "Načisto" uz poruku "O moj direktore, nemoj molim te da podneseš ostavku. Ako je podneseš ili te smene, obećavam da ću da se predam" - poručeno je u video poruci koja je noćas prva objavljena, prenosi Dan.

Zatim je tokom noći objavljena još jedna.

- Moj Šćepanoviću ja te branim, a ti me ucenjuješ sa majkom, da ću morati da se predam da bih nju vadio iz zatvora. E sad i da podneseš ostavku neću da se predam - poručio je Miloš Medenica Lazaru Šćepanoviću.

Njemu je na spomenuti snimak odgovorio i predsednik Demokraske narodne partije Crne Gore:

Podsetimo, već je nekoliko snimaka Miloša Medenica objavljeno sa istog naloga na mreži X.

Podsetimo, Miloš Medenica je zajedno sa majkom Vesnom Medenicom, osuđen na 10 godina i dva meseca zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije, krijumčarenja, protivpravnog uticaja i sprečavanja dokazivanja, nakon čega mu je sud odmah odredio pritvor.