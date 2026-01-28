ZA MENE JE TO NEPRIHVATLJIVO Oštra reakcija Spajića nakon bekstva Miloša Medenice: Hitno utvrditi ko je odgovoran za propust!

Informacija da je Miloš Medenica nedostupan nadležnim organima neposredno nakon izricanja desetogodišnje kazne zatvora izazvala je potres u vrhu crnogorske vlasti.

Premijer Crne Gore Milojko Spajić oglasio se večeras na platformi „X“, poručivši da je ovakva situacija nedopustiva.

Informacija da je Miloš Medenica nedostupan nadležnim institucijama za mene je neprihvatljiva, jer je, prema današnjoj presudi, riječ o organizatoru ozbiljne kriminalne grupe koja je izvršila brojna krivična djela u Crnoj Gori.



Već večeras ću inicirati sastanak sa direktorom… — Milojko Spajić (@MickeySpajic) 28. јануар 2026.

Spajić traži odgovornost i hitan sastanak

Premijer je istakao da se radi o organizatoru ozbiljne kriminalne grupe i najavio hitnu istragu unutar bezbednosnih službi.

– Već večeras ću inicirati sastanak sa direktorom Uprave policije i resornim ministrom, na kojem ću zahtevati sve detalje u vezi sa ovim slučajem, kako bi se što pre utvrdilo gde je došlo do propusta i ko za njih mora snositi odgovornost – poručio je Spajić.

Policija ga zatekla noć uoči presude, večeras mu se gubi trag

Novi detalji istrage ukazuju na to da je policija vršila proveru Medenice neposredno pre izricanja presude. Prema nezvaničnim informacijama „Vijesti“, službenici su ga zatekli na adresi stanovanja noć uoči presude, ali ga večeras, nakon što je sud naložio hitno privođenje u pritvor, tamo više nije bilo.

Podsećamo, sud je Milošu Medenici odredio pritvor zbog opasnosti od bekstva odmah nakon izricanja presude, ali on nije bio prisutan u sudnici.

Hronologija slobode

Miloš Medenica se branio sa slobode od 17. oktobra 2025. godine, kada mu je pritvor zamenjen kućnim pritvorom. Razlog za njegovo puštanje bio je zakonski rok od tri godine tokom kojih nije bila doneta prvostepena presuda.

Danas su on i njegova majka, bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, osuđeni na po 10 godina zatvora, dok je Specijalno tužilaštvo tražilo duplo veće kazne – po 20 godina robije i novčane kazne od po 100.000 evra.

Potera za Medenicom je u toku, a očekuje se da će večerašnji sastanak u Vladi doneti prve informacije o eventualnim smenama u policijskom aparatu.

Autor: Dalibor Stankov