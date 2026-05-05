AKTUELNO

Region

TRAGEDIJA: Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP Republike Srpske pronađen mrtav

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Almir Alic ||

Nezvanične informacije ukazuju da se radi o samoubistvu.Telo je oko 21 časova pronašao Kusturićev prijatelj.

Boban Kusturić (52), načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma.

Nezvanične informacije ukazuju da se radi o samoubistvu.Telo je oko 21 časova pronašao Kusturićev prijatelj.

Sve je prijavljeno policiji i u toku je uviđaj koji će izvršiti policijski službenici PU Banjaluka i dežurni tužilac OJT Banjaluka.

Kusturić je rođen 8. septembra 1974. godine u Banjaluci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije – Odsek za RV i PVO, u Beogradu 1997. godine i stekao zvanje oficir avijacije – pilot. Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine.

Posle toga, nastavio je svoj rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" – Republike Srpske.

Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon reorganizacije istog i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavlja poslove načelnika uprave. Odlikovan je ordenom Miloša Obilića od strane predsednika Republike Srpske.

Autor: A.A.

#MUP Republike Srpske

#Načelnik

#mrtav

POVEZANE VESTI

Hronika

MUP SE HITNO OGLASIO POVODOM INCIDENTA U 'RIBNIKARU': Nož pronađen kod osmaka, svi učenici su bezbedni

Region

TRAGEDIJA U ORAŠJU - Policijski načelnik pronađen mrtav u porodičnoj kući

Svet

Pao dogovor Rusije i Ukrajine: Ovo su detalji sporazuma - šokantne informacije kruže mrežama

Region

TRAGEDIJA NA SKADARSKOM JEZERU: Jedan mrtav, drugi uspeo da ispliva, a za trećim se traga

Region

Dodik: Izrael osvedočeni prijatelj Republike Srpske

Svet

TRAMP PRESEKAO SPEKULACIJE: Samo jedan set uslova za prekid vatre sa Iranom, lažni pregovarači pod federalnom istragom