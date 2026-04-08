TRAMP PRESEKAO SPEKULACIJE: Samo jedan set uslova za prekid vatre sa Iranom, lažni pregovarači pod federalnom istragom

Američki predsednik Donald Tramp oštro je demantovao brojne nezvanične informacije i dokumente koji kruže u javnosti povodom pregovora između Sjedinjenih Država i Irana, nazivajući autore tih dopisa prevarantima i šarlatanima.

U svojoj najnovijoj objavi, Tramp je upozorio da mnogi sporazumi, liste i pisma koji se trenutno šalju nemaju apsolutno nikakve veze sa zvaničnim pregovaračkim procesom i da su ih kreirali pojedinci bez ikakvog autoriteta. On je najavio da je pokrenuta sveobuhvatna federalna istraga koja će ubrzo i javno razotkriti sve one koji pokušavaju da manipulišu ovim osetljivim diplomatskim procesom.

Predsednik je naglasio da postoji isključivo jedna grupa smislenih tačaka koje su prihvatljive za Sjedinjene Države i koje predstavljaju jedini stvarni temelj na osnovu kojeg je dogovoren prekid vatre. Ove ključne tačke biće predmet rasprave isključivo iza zatvorenih vrata tokom trajanja pregovora, kako bi se osigurala ozbiljnost i efikasnost procesa. Tramp je ove uslove opisao kao razumne i lako primenljive, ističući da se o njima ne može licitirati u javnosti niti ih mogu menjati neovlašćeni akteri koji pokušavaju da se infiltriraju u dijalog između Vašingtona i Teherana.

Tokom svog obraćanja, Tramp nije propustio priliku da još jednom napadne medijsku kuću CNN, optužujući ih za širenje lažnih vesti i oslanjanje na izvore koji nemaju nikakvu moć niti ovlašćenja. On je uporedio trenutne spekulacije sa „naslovnim vestima“ u kojima se citiraju anonimni izvori koji tvrde da imaju veliki autoritet, dok u stvarnosti nemaju nikakav uvid u tekuće pregovore. Predsednik je zaključio da će se istina ubrzo saznati i da SAD neće dozvoliti da se proces pregovora o miru kontaminira dezinformacijama koje plasiraju, kako ih je nazvao, „gori od prevaranata“.

Ovaj čvrst stav Bele kuće šalje jasnu poruku da su pregovori ušli u kritičnu fazu u kojoj nema mesta za posrednike koji nisu zvanično potvrđeni. Svetska javnost sada sa pažnjom iščekuje ishod sastanaka iza zatvorenih vrata, svesna da Trampove „tačke“ nose težinu buduće stabilnosti Bliskog istoka i održivosti postignutog primirja. Federalna istraga o „šarlatanima“ dodatno potvrđuje da administracija namerava da zadrži potpunu kontrolu nad narativom i ishodom ove istorijske diplomatske inicijative.