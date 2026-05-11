AKTUELNO

Region

TRESLA SE CRNA GORA: Zemljotres pogodio Herceg Novi

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com, Unsplash.com/ix ||

Zemljotres magnitude 3.2 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 11. maja 2026 u 11:59 časova, na području Crne Gore.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na na 17 kilometara severoistično od Herceg Novog.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.

Građani kažu da se potres dobro osetio.

"Dobro je zaljuljalo", "Dobro je zatreslo, nekoliko sekundi je trajalo", "Treslo se staklo na prozorima", pisali su građani Herceg Novog.

pročitajte još

RHMZ IZDAO NIZ UPOZORENJA: Stiže NEVREME, a sutra na Svetog Vasilija Ostroškog pali se i crveni alarm

Zemljotres se osetio i u Budvi, ali i u Hrvatskoj.

"Zatreslo je", "Kratko je bilo, ali se osetilo", naveli su građani Budve, Petrače i Dubrovnika.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

pročitajte još

Pojavila se opasna riba u Crnoj Gori: Otrovnija od cijanida, dovodi do smrti (FOTO)

Autor: Marija Radić

#Budva

#Crna Gora

#Herceg Novi

#Zemljotres

#potres

POVEZANE VESTI

Svet

Tresla se Turska: Zemljotres opet pogodio Istanbul

Društvo

TRESLA SE SRBIJA: Zemljotres pogodio OVAJ deo naše države

Svet

Veoma jak zemljotres pogodio Tursku!

Svet

ZATRESLA SE ITALIJA: Zemljotres pogodio jug zemlje

Region

TLO NA BALKANU NE MIRUJE: Zemljotres pogodio BiH

Region

Zemljotres pogodio BiH: Treslo sve do Hrvatske