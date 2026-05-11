TRESLA SE CRNA GORA: Zemljotres pogodio Herceg Novi

Zemljotres magnitude 3.2 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 11. maja 2026 u 11:59 časova, na području Crne Gore.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na na 17 kilometara severoistično od Herceg Novog.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.

Građani kažu da se potres dobro osetio.

"Dobro je zaljuljalo", "Dobro je zatreslo, nekoliko sekundi je trajalo", "Treslo se staklo na prozorima", pisali su građani Herceg Novog.

Zemljotres se osetio i u Budvi, ali i u Hrvatskoj.

"Zatreslo je", "Kratko je bilo, ali se osetilo", naveli su građani Budve, Petrače i Dubrovnika.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Marija Radić