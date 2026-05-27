Da li je Stevandić samo uporan ili politički ispred svog vremena? Deklaracija najavljena, usvojena pa dobila i potvrdu iz inostranstva

Dok su mu oponenti u Federaciji BiH i delu domaće opozicije prigovarali zbog načina vođenja sednice, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić već je bio korak ispred, predstavljajući Deklaraciju o zatvaranju OHR-a, usvojenu dvotrećinskom većinom glasova, dok su bivši visoki predstavnici u BiH Karl Bild i Volfgang Petrič dan kasnije, u tekstu za nemački list FAZ, izneli stav da OHR treba ukinuti i definisali pravce njegovog zatvaranja.

Taj sled događaja – najava, usvajanje i međunarodna potvrda u rasponu od svega nekoliko dana – Stevandić nije propustio da prokomentariše.

„Ono što sam najavio pre 10 dana i što je NSRS izglasala juče, upravo danas traže bivši visoki predstavnici. Mi u Srpskoj koji nosimo ne moć, već odgovornost funkcija, idemo ispred vremena i znamo više“, naveo je Stevandić.

Bild i Petrič su u autorskom tekstu za Frankfurter Allgemeine Zeitung izneli argumente zbog čega OHR treba ukinuti i na koji način, što je u delu javnosti protumačeno kao stav koji ide u istom pravcu kao i ranije usvojena deklaracija Narodne skupštine Republike Srpske. Za Stevandića, to predstavlja redosled koji potvrđuje da su institucije Republike Srpske pravovremeno prepoznale smer kretanja međunarodnih stavova po ovom pitanju.

Podsećamo, deklaracija je usvojena uz podršku opozicionih stranaka PDP-a i SDS-a, čime je obezbeđena dvotrećinska većina i pokazano da se oko strateških pitanja može postići širok parlamentarni konsenzus. Stevandić je inicijativu okarakterisao kao poziv na saradnju, a ne kao stranačku pobedu.

Ipak, nije sve proteklo bez reakcija. Narodni poslanik Nebojša Vukanović i bivši sudija Okružnog suda u Banjoj Luci Milan Blagojević – obojica poznati po unitarističkim stavovima – kritikovali su predsednika Narodne skupštine tokom i nakon rasprave. Stevandić je na te napade odgovorio bez ustupaka.

„Neću da dozvolim da psihopate vode glavnu reč, jer su favoriti onih kojima neću da plaćam da me hvale, pa me pljuju. Domaća opozicija pljuje i kuka – Federacija BiH se još nije oporavila ni od Šmitove ostavke“, poručio je Stevandić.

Poređenje sa stanjem u Federaciji BiH, prema njegovim rečima, nije slučajno. Dok Banja Luka usvaja deklaracije koje pojedini međunarodni akteri potom i sami počinju da zastupaju, politički prostor u Federaciji BiH, kako ocenjuje, još uvek procesuira ranija dešavanja. Promene se odvijaju, ali ih ne uočavaju svi u realnom vremenu.

Deo medija iz Republike Srpske, kako navodi, nije posvetio značajnu pažnju sadržaju deklaracije, već je fokus pomerio na proceduralne aspekte sednice. Time se, smatra Stevandić, izbegava suština političke odluke.

„Primam stotine čestitki jer sam predlagač Deklaracije o zatvaranju OHR-a, usvojene dvotrećinskom većinom glasova vlasti i opozicije u parlamentu“, naveo je on.

Hronologija, prema ovom tumačenju, ostaje jasna: Stevandić najavljuje, Narodna skupština usvaja, a bivši visoki predstavnici javno potvrđuju. Oponenti reaguju sa zakašnjenjem, što se, kako se poručuje, može tumačiti i kao razlika u sposobnosti praćenja političkog ritma koji se ubrzano menja.

Autor: S.M.