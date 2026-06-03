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HAOS U BRATUNCU: Žrtvi stavio nož pod grlo i rekao da promeni izjavu u policiji

Izvor: Kurir.rs/Nezavisne, Foto: Avaz.ba ||

Osnovni sud u Srebrenici potvrdio je optužnicu protiv O.H. iz Bratunca, kojeg Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini tereti da je metalnom šipkom brutalno pretukao H.S. jer je dao izjavu u policiji. Napadač se tereti za krivično delo teška telesna povreda, nakon što je žrtvu premlatio toliko da je izgubila svest i zadobila povrede opasne po život.

Prema navodima optužnice, incident se dogodio 28. februara ove godine oko 18 časova na području opštine Bratunac. O.H. je u prostoriji, u kojoj su se nalazili i B.A., S.S. i B.J., nakon kraće verbalne rasprave počeo da čita izjavu koju je H.S. prethodno dao u Policijskoj stanici Bratunac.

"Promenićeš izjavu"

Napadač se obratio žrtvi rečima: "Jesi li ti ovo izjavio?", a kada je H.S. odgovorio da jeste, O.H. je izvadio nož i stavio mu ga pod vrat.

"Promenićeš izjavu", rekao mu je O.H., a potom je uzeo metalnu šipku.

U optužnici se navodi da je O.H., svestan da upotrebom opasnog sredstva može naneti teške telesne povrede opasne po život i pristajući na to, više puta udario H.S. u predelu glave i tela.

Unutrašnje krvarenje i gubitak svesti

Žrtva je tom prilikom zadobila teške telesne povrede opasne po život. Lekari su konstatovali otok i krvni podliv leve strane lica, otok i krvni podliv levog oka sa krvarenjem očne spojnice, razderotinu donje usne, otok i bol u predelu nosa, kao i tešku povredu stomaka.

Usled udaraca šipkom, oštećenom je povređena slezina i oštećen arterijski krvni sud, što je dovelo do masivnog unutrašnjeg krvarenja, zbog čega je oštećeni izgubio svest.

O.H. se tereti po članu 132. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, jer je upotrebom opasnog sredstva drugom naneo teške povrede opasne po život.

Autor: Marija Radić

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