Dodik: Geopolitički položaj Republike Srpske dobar jer imamo dobre odnose sa SAD, Rusijom i Kinom

Geopolitički položaj Republike Srpske je nesumnjivo dobar jer imamo dobre odnose sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa, Ruskom Federacijom i Kinom, izjavio je danas predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.

"Naravno, nikad ne možete imati 100 odsto svega što vam treba. Mi imamo dobre odnose sa novom američkom administracijom, sa Ruskom Federacijom imamo izvanredne strateške odnose, sa Kinom gradimo dobre veze", rekao je Dodik, prenosi RTRS.

On je ocenio da postoje šumovi na relaciji sa Evropskom unijom, navodeći da je to "najgora briselska administracija ikada" i zato bi za Republiku Srpsku bilo najbolje da sačeka "neke nove ljude".

"Naš strateški interes jeste EU, ali ne po svaku cenu da budemo deo Evrope u kojoj nemamo pravo glasa, u kojoj ćemo biti logistika za njihove nove militantne strukture ili da budemo samo sprovodioci njihovih odluka, a da nas niko ništa ne pita. To bi bilo poniženje", smatra Dodik.

Kako je rekao, Republika Srpska pokušava da pobegne od geopolitičkih razmirica, navodeći da je glavni problem sada na relaciji između Evropske unije i Rusije.

Dodik je istakao da EU vodi rat protiv Rusije preko Ukrajine, navodeći kao primer "milijarde koje se izdvajaju za Ukrajinu".

"Sama činjenica da se Nemačka značajno naoružava i da je spremna da izdvoji ogroman novac da se remilitarizuje, svakako treba da nas zabrine. Uvek kada su se Nemci naoružavali, ovde oko nas su muslimani i Hrvati oštrili noževe protiv Srba i zato ne treba da budemo naivni", rekao je Dodik.

Autor: Pink.rs