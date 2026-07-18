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Snažno nevreme pogodilo Zagreb: Vozači stali zbog grada, problemi u snabdevanju strujom

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/HINA/LANA SLIVAR DOMINIĆ (HO) ||

Snažno nevreme pogodilo je danas južni deo Zagreba, a hrvatski Hidrometeorološki zavod upalio narandžasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena, koje se očekuje oko 15 časova.

Nevreme praćeno jakom kišom, grmljavinom i gradom pogodilo je taj deo Zagreba i okoline u toku prepodneva, a vozači su zbog jakih padavina morali da zaustave vožnju, prenosi T-portal.

Navodi se i da je zbog nevremena došlo do problema sa snabdevanjem električnom energijom na Vrbiku.

Narandžasti meteoalarm upaljen je i za splitski i dubrovački region, ali zbog izrazito visokih temperatura, prenosi net.hr.

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Autor: Marija Radić

#Hrvatska

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