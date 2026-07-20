U Izoli opljačkano vozilo za prevoz novca: Filmska potera u toku, dignut helikopter

Nepoznate osobe ukrale su gotovinu iz vozila za prevoz novca u Izoli u Sloveniji. Pljačka se dogodila u 13,45 ispred jdne prodavnice, a odmah je pokrenuta velika policijska akcija.
Postavljene su barikade, a na mesto događaja poslat je i helikopter.
"Policajci su odmah izašli na mesto događaja i postavili barikade, a na mesto događaja poslat je i helikopter", objavila je Policijska uprava Kopar.
Znane so prve podrobnosti o današnjem napadu na vozilo za prevoz denarja.— Primorske novice (@PrimorskeNovice) 20. јул 2026.
🖊️Sijan Pretnar ⤵️⤵️⤵️https://t.co/BSYVTWudiE
Policija vrši uviđaj, prikuplja informacije i traga za razbojnicima.
"Ako je neko u Izoli video šta se dogodilo i ima konkretne informacije, molimo da to što pre javi na broj za hitne slučajeve 113", apelovala je policija.
Prema nezvaničnim informacijama krađa se dogodila ispred prodavnice Hofer u Izoli.
Autor: Marija Radić