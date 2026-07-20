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U Izoli opljačkano vozilo za prevoz novca: Filmska potera u toku, dignut helikopter

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/FOTO STA ||

Nepoznate osobe ukrale su gotovinu iz vozila za prevoz novca u Izoli u Sloveniji. Pljačka se dogodila u 13,45 ispred jdne prodavnice, a odmah je pokrenuta velika policijska akcija.

Postavljene su barikade, a na mesto događaja poslat je i helikopter.

"Policajci su odmah izašli na mesto događaja i postavili barikade, a na mesto događaja poslat je i helikopter", objavila je Policijska uprava Kopar.

Policija vrši uviđaj, prikuplja informacije i traga za razbojnicima.

"Ako je neko u Izoli video šta se dogodilo i ima konkretne informacije, molimo da to što pre javi na broj za hitne slučajeve 113", apelovala je policija.

Prema nezvaničnim informacijama krađa se dogodila ispred prodavnice Hofer u Izoli.

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Autor: Marija Radić

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#vozilo za prevoz novca

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