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VETAR LOMIO GRANE, STRADAO I AERODROM! Apokaliptične scene u Severnoj Makedoniji: Stravično nevreme pogodilo Skoplje (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs/Skopje.mk, Foto: RINA ||

Skoplje je danas u popodnevnim časovima pogodilo snažno nevreme praćeno obilnim pljuskovima i jakim udarima vetra, koje je pričinilo materijalnu štetu na više lokacija u gradu.

Među objektima koji su pretrpeli posledice nevremena našao se i Međunarodni aerodrom u Skoplju, gde je zbog velike količine kiše došlo do prokišnjavanja dela krovne konstrukcije.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi kako voda prodire u unutrašnjost aerodromske zgrade.

Vetar lomio drveće i oštetio krovove

Olujno nevreme izazvalo je probleme širom makedonske prestonice. Jak vetar lomio je grane i obarao stabla na više lokacija, dok su pojedini objekti pretrpeli oštećenja na krovovima.

Za sada nema zvaničnih informacija o povređenima. Nadležne službe su na terenu i rade na uklanjanju posledica nevremena i sanaciji nastale štete.

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Autor: Marija Radić

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