VEJE SNEG USRED JULA U CRNOJ GORI! Neverovatni snimci sa Bjelasice preplavili društvene mreže (VIDEO)

Na lokalitetu Zekova Glava zabeležene su snežne padavine, a snimci neobičnog prizora brzo su se proširili društvenim mrežama.

Pravi zimski prizor usred leta zabeležen je na Bjelasici u Crnoj Gori, gde su tokom jula počele da padaju pahulje. Na lokalitetu Zekova Glava sneg je iznenadio posetioce, a planinski vrhovi ubrzo su se zabeleli.

Snimci na kojima se vidi kako veje sneg brzo su počeli da kruže društvenim mrežama, a jedan od njih objavila je i Instagram stranica "Podgorički vremeplov". Neobičan prizor privukao je veliku pažnju, posebno zbog toga što je reč o letnjem periodu.

Do nagle promene vremena došlo je usled prodora znatno hladnije vazdušne mase koja je zahvatila veći deo regiona. Meteorolozi su ranije najavili da se na severu Crne Gore očekuje pretežno oblačno vreme sa povremenom kišom.

Tokom dana očekuje se postepeni prestanak padavina i razvedravanje, dok će temperature biti znatno niže nego prethodnih dana. Najviša dnevna temperatura u pojedinim delovima zemlje kretaće se od 23 do 29 stepeni.

Autor: A.A.