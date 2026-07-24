Hrvati u velikom problemu? Ograničeno točenje goriva na pumpama

Vozače na dve benzinske pumpe Ine i Petrola u Zagrebu danas popodne dočekale su poruke da se točenje goriva ograničava na 300 litara.



"Obaveštavamo vas da se od 24. jula uvodi privremeno ograničenje prodaje goriva koje će biti na snazi do daljeg. U skladu sa donetom odlukom, maksimalna količina goriva po jednom točenju iznosi 300 litara. Zahvaljujemo na razumevanju i saradnji", piše u obaveštenju koje je Ina istakla na pumpi u zapadnom delu Zagreba.

Gotovo identičnu poruku Petrol je objavio na pumpi u istočnom delu metropole, a razlika je jedino u tome što će odluka o ograničenju točenja važiti, kako je navedeno, "do opoziva".

Prema pisanju portala Regional ekspres (Regionalexpress), i na benzinskoj stanici Petrola u Mutilskoj ulici u Puli od danas je na snazi privremeno ograničenje prodaje goriva. Iz Petrola nisu naveli razlog uvođenja ograničenja, već su u obaveštenju kupcima zahvalili na razumevanju i saradnji.

Za razliku od Ine koja nije donosila odluke o ograničenjima točenja goriva, barem ne u novijoj istoriji, Petrol ima iskustva sa restrikcijama točenja na matičnom tržištu u Sloveniji.

Sredinom marta, nakon što je eskalirao rat u Arapskom zalivu, Petrol je na delu benzinskih pumpi u Sloveniji privremeno ograničio točenje, obrazloživši te odluke povećanom potražnjom za gorivom.

Na taj način Petrol je demantovao glasine da se Slovenija suočila sa nestašicama benzina i dizela zbog ratne krize u Arapskom zalivu i otežanih pravaca nabavke.

Gotovo identičnu poruku Petrol je objavio na pumpi u istočnom delu metropole, a razlika je jedino u tome što će odluka o ograničenju točenja važiti, kako je navedeno, "do opoziva".

Prema pisanju portala Regional ekspres (Regionalexpress), i na benzinskoj stanici Petrola u Mutilskoj ulici u Puli od danas je na snazi privremeno ograničenje prodaje goriva. Iz Petrola nisu naveli razlog uvođenja ograničenja, već su u obaveštenju kupcima zahvalili na razumevanju i saradnji.

Za razliku od Ine koja nije donosila odluke o ograničenjima točenja goriva, barem ne u novijoj istoriji, Petrol ima iskustva sa restrikcijama točenja na matičnom tržištu u Sloveniji.

Sredinom marta, nakon što je eskalirao rat u Arapskom zalivu, Petrol je na delu benzinskih pumpi u Sloveniji privremeno ograničio točenje, obrazloživši te odluke povećanom potražnjom za gorivom.

Na taj način Petrol je demantovao glasine da se Slovenija suočila sa nestašicama benzina i dizela zbog ratne krize u Arapskom zalivu i otežanih pravaca nabavke.

Autor: S.M.