Garavice su jedno od najduže skrivanih i prećutkivanih srpskih stratišta

Garavice kod Bihaća predstavljaju jedno od najvećih, ali i najduže prećutkivanih i skrivanih stratišta srpskog naroda tokom Drugog svjetskog rata, istakao je danas predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik.

Povodom sutrašnjeg obeležavanja 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj dece, u Garavicama kod Bihaća, Dodik je za Srnu rekao da je ovaj zločin nad srpskim življem, koji su izvršile ustaške snage Nezavisne Države Hrvatske, bio deo njihovog sistemskog monstruoznog plana o potpunom istrebljenju ili proterivanju Srba sa tog prostora.

"O kakvom zločinu je reč najbolje govore istorijski podaci prema kojima su uništena cela srpska sela u i oko Bihaća, a kompletne porodice brisane iz knjiga rođenih, da bi se sakrio svaki trag srpskog postojanja. O brutalnosti i masovnosti ovog stravičnog zločina nad Srbima u Garavicama govori i podatak da je kompletan kraj za samo par sedmica ostao bez srpskog stanovništva", naglasio je Dodik.

Prema njegovim rečima, i nemački vojnici bili su zgroženi brutalnošću ustaša i njihovom spremnošću na razna zverska mučenja i ubistva nedužnih srpskih civila, posebno dece.

On je dodao da su dželati terali svoje žrtve da pre pogubljenja sami sebi kopaju grobnice, mučili i klali decu pred majkama, roditelje pred decom što potvrđuje da krvnicima ništa nije bilo sveto, čak su uživali u masovnom mučenju i ubijanju srpske nejači, žena i staraca.

"Nakon Drugog svetskog rata prošle su decenije i decenije ćutanja i prikrivanja ovog zločina. Razmere ove strašne tragedije nad srpskim narodom su skrivane u ime navodnog 'bratstva i jedinstva', jugoslovenske ideologije koja je skrivala i minimizirala srpske žrtve", rekao je Dodik.

On je kazao da su Srbi bili naivni i ćutali, prihvatajući istoriju koju su pisali komunisti, a u kojoj se nije jasno govorilo ko su žrtve, a ko dželati, nego se sve kvalifikovalo kao "žrtve fašističkog terora", "stradali u Narodnooslobodilačkoj borbi", "stradali za slobodu".

Ti stradali, kazao je Dodik, bili su Srbi, a njihov identitet, zbog koga su ubijani, se krio.

"Prava istina se prećutkivala, istorija falsifikovala, a srpske žrtve zanemarivale. I to nije bio slučaj samo u Garavicama, već na svim mestima gde su žrtve bile ko drugi nego Srbi - i u Jasenovcu, i Starom Brodu, Jadovnu, Prebilovcima... Sva ta mjesta koja smo danas oživeli i otrgli od zaborava su srpske grobnice nevinosti, mesta teških i najstrašnijih svedočanstava stradanja našeg naroda i to samo zbog identiteta. Ni za šta nisu bili krivi, osim za to što su hrišćani, pravoslavni Srbi", istakao je Dodik.

On je naglasio da nijedan Srbin nema pravo na zaborav svojih stradalih predaka, jer zaboraviti znači ponovo ubiti i pristati na to da zločin pobjeđuje život.

"Mi moramo očuvati sećanje, moramo obilaziti mesta stradanja i čuvati uspomenu. Hrišćanski je praštati, ali nije zaboraviti. Srpski narod je kroz vekove mnogo propatio, mnogo izgubio i zato moramo i možemo njihovu žrtvu da sačuvamo od zaborava. Ne smemo ih ponovo ubijati, jer su oni naša večna opomena da čuvamo svoju Republiku Srpsku koja je garant naše budućnosti", istakao je Dodik.

Naveo je da "kad god Srbi nisu imali svoju državu, bili su laka meta i plen za zločince".

"Ne smemo biti naivni, jer ta naivnost nas je mnogo puta koštala kako u ranijoj, tako i u skorijoj prošlosti. Zato danas moramo da znamo da samo jaki i jedinstveni možemo da se odupremo svakom zlu i moramo čuvati svoju otadžbinu Republiku Srpsku i njene institucije, te negovati kulturu sećanja da bi gradili svetlu budućnost za sve nas i generacije koje tek dolaze, da bi bili dostojni žrtve koja je položena za slobodu", poručio je Dodik.

Autor: D.B.