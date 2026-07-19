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DODIK JASAN: BiH ne može da funkcioniše sa bonskim ovlašćenjima

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/SRNA/Borislav Zdrinja ||

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik rekao je danas da BiH ne može da funkcioniše sa bonskim ovlašćenjima koja nisu deo Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Visoki predstavnici ne mogu da nameću zakone, smenjuju izabrane predstavnike i upravljaju mimo Ustava", napisao je Dodik na platformi X.

On je podsetio da je ove sedmice na sastanku rukovodstava SNSD-a i HDZ-a BiH jasno rečeno da sve odluke visokih predstavnika moraju da budu odbačene i proglašene ništavnim.

Autor: D.S.

#BiH

#Dejtonski mirovni sporazum

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#Milorad Dodik

#bonska ovlašćenja

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