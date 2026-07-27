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Zemljotres pogodio BiH: Snažno se zatreslo nedaleko od Ljubinja

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Slamet Riyadi ||

Zemljotres magnitude 3,1 stepen po Rihterovoj skali zabeležen je u ponedeljak, 27. jula 2026. godine u 14 časova, na području Bosne i Hercegovine.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.0154 i dužine 18.034 severno od Ljubinja.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

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Autor: Marija Radić

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