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Zemljotres u Albaniji: Zatreslo se nedaleko od sela Golemi

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Slamet Riyadi ||

Zemljotres magnitude 3,9 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je u ponedeljak 8. juna 2026. godine u 22,56 časova, na području Albanije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.17 i dužine 19.96 nedaleko od sela Golemi.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

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Autor: Marija Radić

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