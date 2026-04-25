Još jedan snažan zemljotres nedaleko od obale Krita

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com

Zemljotres magnitude 5,2 stepena po rihterovoj skali zabeležen je u subotu 25. aprila 2026. godine u 21,49 časova, na području Krita.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 34.8999 i dužine 25.9318 u moru nedaleko od južne obale ostrva.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 17 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: D.Bošković

