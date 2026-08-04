BOSANAC PARE KRIO U KOVERTAMA: Na granici s Hrvatskom pronašli mu ogromne pare - odmah kažnjen s 11.490 evra

Hrvatski carinici na graničnom prelazu Županja most 3. avgusta kod državljanina BiH otkrili su neprijavljen unos gotovine u vrednosti većoj od 36.000 evra.

Kako navode iz Carinske uprave, on nije graničnoj policiji prijavio unos 36.745 evra, 600 švicarskih franaka i 1.000 američkih dolara.

Carinici su to primijetili prilikom kontrole vozila austrijskih registarskih oznaka.

Nakon pronalaska novca, protiv državljanina BiH izdat je prekršajni nalog, uz novčanu kaznu od 11.490 evra.

Gotovina u kovertama i novčaniku

Gotovina je pronađena u njegovoj prtljagu, raspoređena u više koverti, kao i u novčaniku.

Podsećamo, svaka osoba koja ulazi u Evropsku uniju ili izlazi iz nje dužna da prijavi gotovinu u vrednosti od 10.000 evra ili više, odnosno protivvrednost tog iznosa u drugim valutama.

Prijava se podnosi hrvatskoj Carinskoj upravi odnosno graničnoj policiji pisanim ili elektronskim putem, na propisanom obrascu za prijavu gotovine.

Autor: D.B.