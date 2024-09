Zorica i Kemiš se pojavili na dodeli nagrada u čast CITY RECORDS-a, pa otkrili svoj recept za srećan brak: Mora da postoji...

Na dodeli nagrada u čast CITY records-a, Pink Radia i Pink Music-a, pojavio se i bračni par, pevačica Zorica Brunclik i njen suprug, harmonikaš, Miroljub Aranđelović Kemiš.

Miroljub Aranđelović Kemiš, inače naš slavni harmonikaš i njegova supruga pevačica Zorica Brunclik zasijali su na crvenom tepihu teatra Odeon, gde se i održala dodela nagrada u čast CITY records-a, Pink Radia i Pink Music-a, te su tom prilikom otkrili koji je recept za dugoročni i srećan brak.

- Ja sam srećna kada nam neko kažem da, u ovim godinama smo mi najlepši par, onda je to baš lep kompliment - rekla je ona i osvrnula se na recept za uspešan brak:

- Da imam recept, verovatno se ne bismo bavili muzikom, nego bi bili najbogatiji na svetu, jer bi svi u svetu imali dug i srećan brak, ali ja ne znam. Od mene to ništa nije zavisilo - rekla je Zorica, te je otkrila šta je ključno da jedan brak sadrži:

- Mora kompromis da postoji, ja sam svojim ćerkama govorila da za dobar brak jedina prednost da vas posavetujem je da ćutiš kada on zapeni, sačekaš i onda debelo naplatiš i onda ti to kaže: "Bila si u pravu". To je jedan pravi momenat za opstanak...On meni više popušta, ja sam ljuta i kad sam u pravu i kad nisam. Šalim se, mi nemamo razloga da se dokazujemo jedno drugom, funkcionišemo po sistemu da to tako treba da bude - rekla je ona.

Autor: pink.rs