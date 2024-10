Uroš Živković stigao na proslavu rođendana Nadičine ćerke Meline, pa progovorio o potomstvu: Voleo bih da imam veliku porodicu! (VIDEO)

Naša poznata pevačica Nadica Ademov večeras proslavlja ćerkin prvi rođendan u jednom prestoničkom restoranu, a pored mnogo poznatih koji su se pojavili na crvenom tepihu, s devjkom je došao i pevač Uroš Živković.

Pevač Uroš Živković stao je pred okupljene fotoreportere i medije, te je tom prilikom govorio o Nadici Ademov, izlascima u noćni provod, ali i o tome da li bi pre voleo da dobije dečaka ili devojčicu.

- Poželeo sam im da je porodica zdrava, da se drže, da budu srećni i da uživaju - rekao je Uroš, a onda je otkrio da li će ostati sve do ranih jutarnjih časova na proslavi:

- Nadica je neko ko je mene uvek ispoštovao, uvek dođe na vreme i ostane do kraja, tako da su zaslužili da i ja dođem...Videćemo do kada ćemo ostati, to nećete znati - rekao je pevač, te je otkrio koliko on često izlazi:

- Iskren da budem, baš dugo nisam izašao. Poslednji put sam u grad izašao prošle godine za moj rođendan...Jao, jeste, skoro smo otišli, bio sam na vašaru, pa sam i pevao na vašaru - rekao je on.

Za sam kraj, istakao je da bi voleo da kada bude dobio dete, ono bude živo i zdravo, te i da bi voleo da ima veliku porodicu.

- Samo neka je zdravo. Nažalost, takvo je vreme danas, tako da, samo neka je zdravo...Voleo bih da imam veliku porodicu - rekao je pevač.

O čemu je još govorio, pogledajte u nastavku:

Autor: N. Panić, Nikola Žugić