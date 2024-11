Zahtevali da dođe na nastup u tenku: Ćana otkrila zbog čega nije pristala da ispuni ovaj zahtev

Pevačica je postala prepoznatljiva po neobičnom dolasku na veselja!

Pevačica Ćana postala je prepoznatljiva po neobičnom dolasku na veselja. Pevala je iz kamiona, sa krova, a nedavno joj je stigao zahtev da zapeva iz tenka, što je ona odbila.

Pevačica je nedavno, kada je sa sinom došla na proslavu punoletstva Janine ćerke, pred novinarima objasnila zbog čega domaćinima tu želju nije mogla da ispuni. Duhovita kao i uvek, Ćana je svojim odgovorom sve nasmejala.

- Odbila sam da uđem u tenk! Mnogo sam gabaritna za ulazak kroz onaj otvor, možda bi mi samo noge mogle ući - rekla je folkerka.

Ćanu nazivaju kraljicom veselja. Ona je poznata po dobroj atmosferi koju pravi pa je zato i angažovana tokom cele godine. Već neko vreme o njenoj karijeri brine njen sin i njih dvoje su postali odličan tandem.

Ipak, u Ćaninoj karijeri nisu svi nastupi bili veseli i šaljivi. Nažalost, jedan se tragično završio, a ona je pukom srećom ostala živa. Tada je splav na kojem je ona trebala da zapeva potonuo.

- Nikada više posle toga nisam otišla ni na jedan splav. Da li je to moralo da se desi ili ne… Mnogo mi je teško, to se desilo 2000. godine. Dakle, pre 24. godine, ali sećanje je sveže kao da je juče bilo. Troje ljudi je izgubilo život, 48 ljudi je završilo sa težim telesnim povredama… Plus ne znam koliko ih je bilo sa lakšim telesnim povredama. Naravno, splav je zatvoren – počela je priču Ćana.

Umesto 400 ljudi, na splavu je bilo oko 600. Konstrukcija nije mogla da izdrži opterećenje, pukla je i tada je počeo pakao:

- Bilo je isto kao na Titaniku. Taj vrisak… Među gostima su bili i momci iz Republike Srpske, koji su bili prvaci u plivanju. Jedan od njih je išao da spasava ljude, on je stradao. Neplivači su ga vukli. Stradalo je i dvoje ljudi u ozbiljnijim godinama…- ispričala je Ćana.

Autor: N.B.