ON ME JE TERAO DA SE POMIRIM SA TATOM: Šašićeva ćerka konačno otkrila istinu o pomirenju sa ocem, evo ko je svemu kumovao (FOTO)

Sofija je otkrila u kakvom je odnosu sa očuhom Acom Lukasom, ali i kako je došlo do pomirenja sa ocem Željkom.

Sofija Šašić, ćerka pevača Željka Šašića i Sonje Vuksanović, ne eksponira se često u medijima, te svako njeno pojavljivanje na malim ekranima, kao i na javnim događajima, privlači veliku pažnju javnosti.Ona je nedavno gostovala u jednom podkastu kada je otkrila u kakvom je odnosu sa očuhom, očevim kolegom Acom Lukasom, ali i kako je došlo do pomirenja sa Željkom.

- Ko mi je tata, ko mi je očuh, a sigurno će biti po komentarima da neko to ne zna - rekla je Sofija kroz osmeh. Sofija je otkrila da je odrasla uz Acu, kao i da je on zaslužan za njeno vaspitanje. Kako kaže, uvek je tu da je posavetuje i pomogne u svim situacijama:- Bilo mi je čudno i da prihvatim i da živim sa njim, ali sam sve prihvatila vrlo brzo. Ja sa svojim tatom pričam otvoreno, da je to čovek sa kojim sam ja odrasla. Ja sam deset godina sa njim živela i on me je dobrim delom i vaspitavao. To je jedna velika istina i ne zamera to meni on, a i zašto bi - započela je ona.

Ona je zatim demantovala navode da su Aca i Željko u bliskom odnosu i ispričala da je njihova jedina dodirna tačka pevanje i rad na estradi:

- Aca i Željko nemaju nikakav odnos. U periodu života kada nismo pričali par godina njih dvojica su se čuli telefonom i to je bio jedan normalan i privatan razgovor, ali se oni nikada nisu sreli - kaže Sofija.

Poznato je da Sofija sa Željkom nije razgovarala, a priznaje da je odluka o pomirenju bila njena i da je Aca bio njen vetar u leđa kada je donela konačnu odluku:

- Postojao je teret gde sam se ja pitala: "Bože, šta će moj tata da kaže na mog očuha", ali je bio i teret šta će Aca da kaže na to što sam se nakon toliko godina pomirila sa Željkom. Aca me je i sam najviše terao da se sa tatom pomirim. Aca i Željko nikada nisu bili bliski, sve što se o tome priča nije istina. Jedino što su se poznavali je preko estrade i bili smo jedno vreme komšije - rekla je ona u jednom podkastu.

Autor: Pink.rs