Ostavlja me stalno zato što nisam dobar: Rale progovorio o vezi sa Anom Nikolić, pa priznao iskreno mišljenje o Rasti

Emotivna veza pop zvezde Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta mesecima unazad puni novinske stupce, a on je sada u emisiji "Amidži šou" otkrio do sada nepoznate detalje njihove veze.

Najpre je priznao da li je ona bila ta koja je njega zavela ili on nju.

- Naravno da sam ja nju, ali ako neko nekog bude ostavljao, ona će mene - objasnio je on, a na pitanje zbog čega se stalno šuška o tome da ga je Ana ostavila, Rale je rekao:

- Zato što nisam dobar, verovatno, ne zato što sam dobar. Oženio bih se, ali to ne menja ništa - priznao je on.

Priznao je da ga je kod Ane osvojio njen, kako kaže, mozak.

- Jeste, to je neverovatna harizma, to je ludilo - priznao je on, pa otkrio šta se dešava u njegovoj muzičkoj radionici.

- Mi smo ti ko Skadar na Bojani, noću se radi, danju se ruši, nismo ni korak napred, uvek je to tu... Ali nikad nije dosadno - poručio je on.

Pitali su ga i šta misli o Stefanu Đuriću Rasti, bivšem Aninom suprugu.

- Rastu ne znam lično, ali ako hoćeš iskreno da kažem... Ako neko može da nastavi ovu našu scenu, da ide napred, to su Rasta i Cobi. Imam najlepše moguće mišljenje o njemu kao autoru

Autor: D . T.