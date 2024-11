BREGINA ĆERKA ZAMALO OSTALA BEZ RUKE: Ema progovorila o traumi koju nikad neće zaboraviti, a evo u kakvu je lepotica izrasla (FOTO)

O ovom dramatičnom događaju u kom je umalo ostala bez ruke je sama Ema Bregović jednom prilikom pričala.

Umetnica Ema Begović je ćerka muzičara Gorana Bregovića koja se retko pojavljuje u javnosti. Ona se jednom prilikom prisetila nezgode koju je doživela tokom školovanja.O ovom dramatičnom događaju u kom je umalo ostala bez ruke je sama Ema Bregović jednom prilikom pričala.

- Dok sam studirala u Školi lepih umetnosti doživela sam vrlo dramatičnu nezgodu, strug mi je povukao rukav. Malo je falilo da izgubim ruku. Danas ne radim sama, okružena sam stručnim ljudima. Puno toga imam još da naučim, a za sada strug gledam izdaleka - rekla je Ema ranije za magazin "Hello".

Da upiše likovnu akademiju i da se bavi vajarstvom Ema je kako je ranije govorila imala podršku porodice.

- Roditelji su me uvek podržavali u mojim odlukama, mada mislim da ništa od onoga što sam želela za njih nije bilo iznenađujuće - rekla je Ema, koja potiče iz umetničke porodice.

Ema je takođe jednom prilikom pričala i o tome da li je opterećuje slava njenog oca.

- Srećom, ne živim estradnim životom, i to je veliko olakšanje. Živimo jednostavno, bez glamura, družim se sa normalnim ljudima. Roditelji su me uvek terali da studiram, možda ću da upišem još jedan fakultet. Interesuju me filozofija, psihologija i antropologija. Ne mislim da me je ikada sputavalo to što sam ćerka Gorana Bregovića. Roditelji su mi govorili da ništa ne može da padne s neba, da mora mnogo da se radi i da je to suština života - istakla je Ema ranije.

Podsetimo, Goran Bregović Brega sa suprugom Dženanom ima ćerke Lulu, Unu i Emu.

Autor: M.K.