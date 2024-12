Desingerica i Pljugica prvi put oči u oči nakon svađe, i to na snimanju novogodišnjeg programa Red televizije, a onda se desio neviđeni skandal (VIDEO)

Despić nije hteo ni da čuje da sa bivšim najbližim saradnikom bude u istom prostoru.

Poznati kontroverzni duo, Dragomir Despić Desingerica i Luka Bijelović - Lule Pljugica, doneli su prošle godine odluku da se raziđu. Iako je bio dogovor da o tome ne govore u medijima, Lule je obećanje prvi prekšrio, pa je počeo da iznosi detalje njihovog privatnog odnosa, što je Despića izbacilo iz takta.

Da se nekadašnji najbliži saradnici ne podnose govori i večerašnja situacija sa snimanja novogodišnjeg programa RED TV-a. Naime, dok je Pljugica bio na događaju, Despić je ispred davao izjave za medije i tom prilikom čuo da je i Lule prisutan. Desingerica nije mogao da sakrije koliko je pobesneo zbog cele situacije, a u intervjuu je otkrio da mu ne pada na pamet da se pojavi u istom prostoru sa Luletom, te je nakon što je završio sa davanjem instevjua napustio događaj, a na snimanju novogodišnjeg programa nije želeo ni da se pojavi.

- Neću ući sad, iskreno, jer mi to nisu rekli. Ne šalim se... Nije Maja problem, najjača je. A ovo drugo... Ja ne blejim u takvom društvu... Nismo se do sada nigde sretali, a i da jesmo ja bih spustio glavu. Ja neću ući, ne šalim se... On nema gde da se pojavi, bajo. Ja sam došao i ispoštovao, zna se da ja ne idem na ista mesta gde i on, meni ništa nije rečeno, neprijatna mi je situacija - rekao je Desingerica, a onda progovorio o razvodu:

- Sve je okej, Nevena je tu, ona je lagana. Ja nikad nisam ni razmišljao o razvodu... To su bile samo medijske priče. Mene to ne može da poremeti, Nevenu malo pecne... Bitno je kako je meni realno, na kraju svega... - poručio je Despić.

Autor: M.K.