Prva izjava Jovane Jeremić o veridbi! Kraljica šera otkrila sve detalje, pa progovorila o svadbi i proširenju porodice!

Voditeljka najgledanijeg jutra u Srbiji, "Jutra s dušom", Jovana Jeremić, kako je portal Pink.rs prvi pisao, verila se u strogoj tajnosti.

Partner voditeljke Jovane Jeremić, Dragan Stanković ju je verio dijamantskim prstenom baš na dan njenog rođendana. Jovana nije želela da govori o ovome, a u izjavi za medije otkrila je zbog čega je krila lepu stvar, ali i da li uskoro planira svadbu i proširenje porodice.

Jovana je istakla da joj je u tom trenutku bio prioritet odlazak u SAD, te da nije želela da zbog veridbe taj put bude u drugom planu.

- Da sam objavila da sam verena 25.10, stavila bih Ameriku u drugi plan, a ja sam u SAD otputovala 3. novembra. Nisam želela da mi ta vest zaseni odlazak u Ameriku, intervju sa Džonom Boltonom i svim američkim zvaničnicima i cela priča oko Donalda Trampa mi je bila važnija od toga. Sve lepe stvari koje mi se dešavaju u ljubavi su usput. Moj suštinski cilj u životu je jedna univerzalna ljubav, a to je da imam ljubav prema prijateljima, partneru, poslu, detetu. Ja nisam žena koja juri da se udaje, veri. Nisam taj tip mučenice kojoj je to poenta života, nego smatra da ako nekog voliš, to je normalna stvar da se dogodi.

Vest da se verila nije znao niko, pa čak ni njeni roditelji.

- Niko nije znao, mama i tata su saznali iz novina, sve dok jedna novinarka nije to objavila na svoju ruku, dok ja zvanično nisam to potvrdila da je tačno, a tačno je. Sve se desilo 25. oktobra u stanu, Dragan me je verio i to je to. Ja još nisam ni htela to da objavim, nego sam mislila da to objavim kada budemo rešili sledeće godine da napravimo skup, pa usput da to i kažemo.

Ne žuri joj se da pravi svadbu

Na pitanje da li će sledeće godine Jovana i njen partner podići odnos na viši nivo i veridbu krunisati brakom i napraviti gala svadbu, voditeljka kaže:

- Ne žurim. Nema tu planiranja. Šta Bog kaže. Važno je da sam srećna i da je naša ljubav kako vreme prolazi sve jača i temeljnija.

Voditeljka priželjkuje i proširenje porodice, kada će njena ćerka dobiti društvo.

- Moja ćerka Lea će sigurno imati brata ili sestru, samo kada to će biti Božiji znak i samo Bog odlučuje o tome ne mi - ističe Jovana.

