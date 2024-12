Dete će biti kolateralna šteta: Psihološkinja dala svoj sud o trudnoj Milici Veličković! (VIDEO)

Dala je svoj sud!

U večerašnjoj emisiji "Pitam za druga" na Red-tv gošća je Sofija Gačić. Dotakla se jedne od nedeljama najaktuelnijih tema a to je situacija između Sofije Janićijević, Borislava Terzića Terze i trudne prevarene Milice Veličković. Ona se konkretno dotakla Milice, pa rekla:

- Drugo stanje se ne zove bez veze drugo stanje, žena i da ima najmirniju trudnoću opet se dešavaju neverovatne promene. Ovde pričamo o visoko rizičnoj trudnoći, gde je ovde majka bila pod nenormalnim stresom. Žao mi je samo što će te traume da se prenesu na dete. U ovoj priči Miličino dete i Terzino će biti kolateralna šteta. Milica je apsolutno neko za koga imam i te kako razumevanja, njeno ponašanje i postupke treba uzimati sa rezervom - rekla je Sofija.

- Kako ti se čini njen nastup u kući, mnogi govore da se ona više nakačila na Sofiju, nego Terzu - pitali su voditelji.

- To je generalno problem kod žena, žene to uglavnom rade, Pogotovo sada kada je ona u drugom stanju, kada su oni u rijalitiju i sve se desilo javno - rekla je Sofija.

- Milica je čak izjavila da bi ona možda i prešla preko prevare, da se nije desila javno - rekli su Sofiji.

-Mnoge žene to rade nažalost danas, to rade zbog lažnog mirau kući. Nije ovo ništa što se nikad nije desilo, samo se ovo desilo javno na televiziji. Taj problem nikada ni u jednoj vezi ne može da se reši. To bi bio odnos koji je temeljen na nepoverenju - rekla je Sofija.

Autor: K.Kelava