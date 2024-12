ZBUNIM SE KAD ĆERKE TO URADE! Sloboda Mićalović otvorila dušu o bliznakinjama, a evo da li će i one BITI GLUMICE: U njima se bude neke nove devojke

Ćerke glumačkog para Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića, Mila i Vera, imaju 14 godina.

Iako je devojčicama zanimljiva profesija roditelja, sebe, makar zasad, ne vide u glumi.

- Mojoj deci je sve to interesantno. Način na koji one kada odgledaju predstavu ili film, analiziraju sve to, ja se zbunim. Ja u tim godinama, iako mi je tata bio glumac, nisam imala pojma da tako rezonujem, ali ne vide sebe kao glumice - kazala je Sloboda Mićalović nedavno, dok su je ćerke jednom prilikom pratile na crvenom tepihu.

- Sada su u nekoj novoj fazi. Bude se neke nove devojke u njima, neki karakteri, a to treba da se isprati, ali sam zadovoljna jako - dodala je Sloboda.

Sloboda i Vojin su na "ludi kamen" stali 2008. godine, a 2010. postali su roditelji bliznakinja.

"Moj brak sa Vojinom je stabilan, al' blago napet"

- Imam tu sreću da je Vojin stariji deset godina i u odnosu na mene mnogo je mirniji i staloženiji. On je taj koji često smiruje neku situaciju. Živiš sa cimerkom pa se posvađate, kamoli sa suprugom u braku. Naš brak je stabilan, blago je napet i uzbudljiv, a ja to volim. Da je drugačije, bilo bi mi dosadno - rekla je glumica ranije.

Vojin je doneo odluku da zaštite ćerke

Sloboda je, podsetimo, svojevremeno otkrila da je Vojinova ideja bila da bliznakinje sklone od radoznalih pogleda.

- Mi nemamo više tu vrstu slobode da živimo kao normalan svet, uslovno rečeno. Svaki roditelj želi da zaštiti svoje dete u svakom smislu, a onda u jednom trenutku shvatiš da ne možeš uvek da ih štitiš i da život drugačije stvari nosi i da ih pripremiš da odlete iz tog gnezda - rekla je Sloboda tad za "Prvu" i dodala:

- Vojinova ideja je bila da ih sklonimo, uslovno rečeno, ali ne da ih ne bi drugi videli, deca kao i svaka druga deca, samo nismo hteli da im namećemo da moraju da nose i naš život, što je neminovno. Nije bilo potrebe da prerano ulaze u taj svet, jer to njima ništa ne znači. Ako me pitaš da li mi je žao što nemam neke profesionalne fotografije sa njima kada su bile male - jako mi je žao. Ali, one su sad svesne...

