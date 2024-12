Ceca Ražnatović stigla je na koncert vidno raspoložena, a sve je oduševila svojim stajlingom.

Naime, folk diva ponela je beli komplet sa srebrnim detaljima, dok je ispod nosila dekoltiranu majicu, sa srebrnim šljokicama, koja je mnogima zapala za oko.

Ceca je spektakularni koncert u Novom Sadu otvorila svojim velikim hitom ''Beograd'', a zatim je numeru ''Pile'' posvetila nastradila u velikoj tragediji kada se srušila nadstrešnica na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

- Dobro veče Novi Sad! Volim vas, volim ovaj grad! Posvetila bih ovu pesmu tragično nastradalima u Novom Sadu! Ne bih puno pričala, neka pesma govori! Ne volim patetiku. Slava im - rekla je Ceca.

"Skinula sam 8, 5 kilograma za mesec dana"

- I meni je to pošlo za rukom i ja sam skinula 8,5 kilograma za mesec dana, a da nijedne sekunde nisam gladovala, jela sam šta god sam htela. Najkasnije, znači pola 8, 8 uveče, nema više unosa hrane i meni se to pokazalo. To je kao autofagija. I onda ujutru ustajem u 8, pola 9, doručak, pokretanje metabolizma i to je to. I fizička aktivnost. Treniram ili ako ne stignem na trening, ja odradim brzi hod na traci da pokrenem telo, metabolizam. Ako ležiš non-stop, ne može da ti se ubrza metabolizam - rekla je Ceca za nedavno.

Autor: M. K. ; N. B.