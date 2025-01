PRIPREME U TOKU: Jovana Jeremić se pakuje za Ameriku, a dan pre puta je uradila OVO (VIDEO)

Voditeljka Jovana Jeremić će prisustvovati drugoj inauguraciji američkog predsednika Donalda Trampa.

Naime, druga inauguracija predsednika Donalda Trampa kao 47. predsednika Sjedinjenih Država zakazana je za ponedeljak, 20. januara 2025. godine.

Inauguraciji će prisustvovati i Jovana Jeremić, koja sutra putuje u Ameriku.

Voditeljka se uveliko sprema za odlazak u Ameriku, a ona je danas posetila i salon lepote, gde se preipremala za put.

Jovana je otkrila mali deo priprema u salonu, a nema sumnje da se sada sprema za ozbiljan intervju sa Donaldom Trampom, koji joj Donald Tramp ovaj put sigurno neće odoleti.

Podsetimo, Jovana je nedavno bila u Americi odakle je izveštavala o izborima na kojima je Donald Tramp odneo pobedu.

- 800 minuta televizijskoj materijala, 60 uključenja, pet država smo prešli... Bio je jako izazovno, malo smo spavali, više smo radili. Nisam bila umorna ni u jednom momentu. Ljudi su tamo jako korektno, sve rade po pravilima, to me je malo nerviralo. Ono što mi se ne sviđa je to što su u Njujorku jako neljubazni u restoranima, bukvalno kao da si mu pobio pola familije kad uđeš u restoran. Mi nismo takav narod - počela je ona i dodala

U Vašingtonu je drugačije. Tamo su ljubazni i tamo je sve moć. Kad staneš na ulicu odmah osećaš moć.

Autor: N.B.