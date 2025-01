Mili progovorio o Cecinom otkazanom koncertu: To je katastrofa, ja sam njoj dva puta organizovao Ušće

Svetlana Ceca Ražnatović objavila je pre dva dana saopštenje u kom je istakla da se njen koncert na Ušću neće održati 28. juna 2025. godine kada je to planirala.

Aleksandar Milić Mili je sada prokomentarisao njeno odlaganje koncerta, a kako kaže, to je katastrofa.

- Ne znam ništa o tome, to je katastrofa. Ja sam njoj dva puta organizovao Ušće, ne vidim nikakav razlog da to bude apsolutni prioritet. To mora da se reši - rekao nam je Mili.

Podsetimo, Ceca je ovu vest podelila na svom Instagram profilu gde je istakla da je sigurna da će se njeni brojni fanovi razočarati, a kao razlog je navela to da nisu uspeli da obezbede željeni termin za ovaj događaj.

- Draga moja publiko, teško mi je što moram da podelim vest koja će, sigurna sam, razočarati i rastužiti mnoge od vas, baš kao što je i mene. Kao što znate, beogradsko Ušće ima posebno mesto u mom srcu, jer je upravo tamo, kako pre 12 godina, tako i pre 19 godina, stvoreno mnogo uspomena i neraskidiva veza između vas i mene. Cilj je bio da sve to ponovimo 28.juna 2025. godine, ali uprkos svim naporima, nismo uspeli da obezbedimo željeni termin za ovaj veliki događaj.

Autor: Darko Tanasijević