Megan Markl priznala zašto nije odmah kontaktirala sa ocem posle amputacije: Prekršene su granice...

Portparol MMegan Markl je objasnio da je supruga princa Harija ocu poslala pismo, uprkos "očiglednom kršenju etičkih granica" medija.
Tomas Markl, otac Megan Markl, vojvotkinje od Saseksa, trenutno boravi u bolnici na Filipinima, nakon što mu je amputirana noga, a u medijima danima traje dilema je li njegova poznata ćerka kontaktirala s njim.
Sada se ponovo oglasio njen portparol, koji je objasnio da je supruga princa Harija ocu poslala pismo, uprkos "očiglednom kršenju etičkih granica" medija.
– S obzirom na to da je novinar Daily Mail-a sve vreme boravio uz krevet njenog oca, prenosio svaku interakciju i očigledno kršio jasne etičke granice, vojvotkinji je bilo izuzetno teško da privatno stupi kontakt sa ocem, uprkos njenim naporima proteklih dana – navodi se u saopštenju koje je preneo Reuters
.– Uz podršku pouzdanih kontakata, njena korespondencija je sada bezbedno u njegovim rukama – ističe PR Megan Markl.
Autor: Pink.rs