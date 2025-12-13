AKTUELNO

Megan Markl priznala zašto nije odmah kontaktirala sa ocem posle amputacije: Prekršene su granice...

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Evan Agostini (INVL) ||

Portparol MMegan Markl je objasnio da je supruga princa Harija ocu poslala pismo, uprkos "očiglednom kršenju etičkih granica" medija.

Tomas Markl, otac Megan Markl, vojvotkinje od Saseksa, trenutno boravi u bolnici na Filipinima, nakon što mu je amputirana noga, a u medijima danima traje dilema je li njegova poznata ćerka kontaktirala s njim.

Sada se ponovo oglasio njen portparol, koji je objasnio da je supruga princa Harija ocu poslala pismo, uprkos "očiglednom kršenju etičkih granica" medija.

– S obzirom na to da je novinar Daily Mail-a sve vreme boravio uz krevet njenog oca, prenosio svaku interakciju i očigledno kršio jasne etičke granice, vojvotkinji je bilo izuzetno teško da privatno stupi kontakt sa ocem, uprkos njenim naporima proteklih dana – navodi se u saopštenju koje je preneo Reuters

.– Uz podršku pouzdanih kontakata, njena korespondencija je sada bezbedno u njegovim rukama – ističe PR Megan Markl.

Autor: Pink.rs

