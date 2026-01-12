Sin Brižit Bardo doveo decu na njenu sahranu! Ona ga se javno odrekla: Bolje da sam psa rodila

Na sahrani legendarne francuske glumice Brižit Bardo, koja je preminula u decembru u 91. godini, mala plavuša u teget somotskom šeširu i elegantnom kaputu isticala se među stotinama ožalošćenih.

Devojčica je praunuka filmske ikone i pomalo podseća na svoju slavnu baku. Stigla je u crkvu Notr Dam de l'Asompsion u Sen Tropeu, držeći za ruku svoju majku, An Šarije Bjerkan, dok su njena starija sestra i brat – svi Brižitini praunuci – stajali pored nje.

Prisutni su bili i Anina sestra Tea Šarije i njihov otac Nikola Šarije (65), jedini sin Brižit Bardo.

Prikaz porodičnog jedinstva bio je posebno emotivan s obzirom na složen odnos između Brižit i Nikole, koji su decenijama bili u sukobu. Nakon razvoda od njegovog oca, Žaka Šarijea, Bardo se distancirala od Nikole i ostavila ga ocu i roditeljima na odgajanje.

Iako su se kasnije pomirili, Bardo je priznala da je imala malo kontakta sa Nikolinim ćerkama i troje mladih praunučadi iz Norveške koji ne govore francuski. Uprkos prošlim teškoćama, porodica je bila ujedinjena u svojoj tuzi, dozvoljavajući čak i najmlađim članovima da se oproste od bake koju nisu dobro poznavali.

U junu 2024. godine, Bardo je razgovarala sa Pariz Mačom o Nikoli i otkrila svoj zavet:

„Obećala sam Nikoli da nikada neću pričati o njemu u svojim intervjuima.“

Godinama ranije, Nikola je ubedila majku da ne otkriva detalje njihove veze, ali Bardo je to ipak učinila u svojim memoarima iz 1996. godine, „Initiales B.B.“, zbog čega ju je Nikola tužio i dobio je 250.000 franaka odštete. U slučaju ga je podržao njegov otac, Žak Šarije, koji je preminuo u septembru prošle godine.

Bardo je u knjizi iskreno napisala:

„Nisam stvorena da budem majka. Nisam bila dovoljno stara – znam da je užasno priznati, ali nisam bila dovoljno stara da se brinem o detetu.“

Tragične godine i strast prema životinjamaBardo je zatrudnela sa 25 godina i pokušala je da abortira, ali je bila primorana da osnuje porodicu jer je abortus u to vreme bio ilegalan u Francuskoj. U svojim memoarima je opisala:

„Gledala sam svoj ravni, vitki stomak u ogledalu kao dragu prijateljicu nad kojom bih zatvorila poklopac leša.“

Poznata izjava:

"Bolje da sam psa rodila nego bebu"

Glumica je želela da bude sahranjena u bašti svog imanja u Sen Tropeu, ali ne pored ljudi, „svakih idiota“.

Fondacija i nasleđe

Zbog svoje velike posvećenosti životinjama, nakon što se penzionisala iz glume u 39. godini, Bardo je ostavila većinu svoje imovine, procenjene na 69,5 miliona evra, Fondaciji koja nosi njeno ime, osnovanoj 1986. godine.

Autor: N.B.