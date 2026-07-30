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Drama na nastupu Slobe Radanovića! Devojka ga gađala čizmom, pogodila ga u GLAVU

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevač inače ima veoma blizak odnos sa svojim fanovima i nije mu strano da im ispunjava želje, međutim, ovoga puta to nije mogao da učini, zbog čega je jedna obožavateljka burno reagovala.

Pevač Sloba Radanović odgovarao je na pitanja svojih Instagram pratilaca, te je tom prilikom otkrio kakvu neprijatnost je doživeo na jednom svom nastupu.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Naime, Sloba je naveo da je jedna devojka želela da je on poljubi u usta, a kako je on to odbio, devojka ga je gađala čizmom.

- Šta je najluđa stvar koju ti je fan ikada dobacio na binu - glasilo je pitanje.

- Jedna je riba dobacila ovakvu čizmu, jer nisam hteo u usta da je poljubim. Nego sva sreća, u glavu me pogodi - napisao je Sloba.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Radanović je godinama u srećnom braku sa suprugom Jelenom sa kojom ima i sina. Međutim, izgleda da je njegova obožavateljka to zaboravila, ili je htela da ga iskuša.

Autor: R.L.

#Sloba Radanović

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