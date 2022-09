Uz Belgijance i Slovake lakše do karte za meč Brazil - Srbija

Kvote na njihove pobede nigde neće da budu tako velike kao u Mozzartu

Želite li da odete besplatno u Katar na meč Srbije i Brazila? Možete, ukoliko pobedite u dnevnoj nagradnoj igri Mozzarta "Pogodi najveću kvotu". Konkurencija je žestoka, pa su bukmejkeri pronašli način da vam pomognu.

Na dve reprezentacije koje igraju ovog četvrtka kvota će u svakom momentu da bude najveća na planeti. U pitanju su mečevi u okviru Lige nacija, po jedan u A i C diviziji.

U pitanju su kečevi na Belgiju i Slovačku, selekcije koje moraju da trijumfuju ako žele do prvih pozicija u svojim grupama. Na njihove pobede kvota nigde neće da bude kao u Mozzartu.

BELGIJA - VELS (ČETVRTAK, 20.45), KEC 1,45

Dva kola pre kraja takmičenja Belgija je u nezavidnoj situaciji. Ima tri poena manje od lidera Holandije, koju će doduše da ugosti u poslednjem kolu. Taj susret bi odlučivao učesnika u plej-ofu samo ukoliko Crveni đavoli prethodno ne kiksnu protiv Velsa večeras. Međutim, i Zmajevima gori pod nogama, pošto su njima neophodni poeni ako bi da opstanu u A diviziji. Poslednji su na tabeli, iz prva četiri kola su osvojili samo jedan bod te zaostaju za Poljskom tri poena. Zanimljivo, uzeli su ga baš protiv Belgije. Vodili su letos Crveni đavoli u Kardifu sa 1:0 sve do 86. minuta, kada je 21-godišnji Brenan Džonson golom doneo remi. Mali kuriozitet ove grupe je taj što su sve četiri selekcije uspele da se plasiraju na Mundijal u Kataru, pa su im ove utakmice u Ligi nacija zapravo poslednja priprema za turnir.

SLOVAČKA - AZERBEJDŽAN (ČETVRTAK, 20.45), KEC 1,45

Susret koji bi mogao da bude mnogo važan, ali u isto vreme i krajnje beznačajan. Sve zavisi od toga šta će Kazahstan, lider 3. grupe C divizije, da uradi protiv Belorusije. Ukoliko trijumfuje na Astana areni u Nur Sultanu, obezbediće promociju kolo pre kraja, pošto ima četiri boda više od Slovačke. Azerbejdžan ne može do B divizije, ali može da ispadne u najniži rang, zato mu je važno da pobedi večeras. Jer, onda bi imao priliku da pobegne dodatno Belorusiji, od koje ima dva poena više. Ovo će da bude šesti susret Slovačke i Azerbejdžana u 21. veku. Do sada su Slovaci četiri puta trijumfovali, zaključno sa "minimalcem" u Bakuu u junu, a Azerbejdžanci imaju samo jednu pobedu. Interesantno da nijedna od dosadašnjih devet utakmica ove dve selekcije kroz istoriju nije završena nerešenim rezultatom.

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama, ali će u svakom trenutku u Mozzartu biti najveće na svetu.